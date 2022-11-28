Сыгравшая Мальвину актриса прекратила карьеру в кино из-за несчастного случая

После съемок в легендарном советском фильме-сказке "Буратино" актриса Татьяна Проценко, которой тогда было всего 7 лет, в один день проснулась знаменитой. Девочке досталась роль Мальвины. Маленькой звезде пророчили успех, но жизнь иначе решила.

На съемочной площадке Таню все любили. Голубоглазая девочка сразу же вжилась в роль и никому не доставляла особых забот. После выхода "Буратино" на экраны, под юную актрису стали писать сценарий "Красной шапочки", где она должна была исполнить главную роль. Но к сожалению, место Проценко в картине заняла Яна Поплавская.

Этому поспособствовала трагедия. Крест на карьере Татьяны поставили врачи, когда, упав с велосипеда, она получила сотрясение мозга и многочисленные переломы. Стресс артистке был категорически противопоказан, ведь это грозило проблемами с памятью и речью.

Татьяна умерла на 54-м году жизни 19.05.2021 года. Ее муж Алексей Войтюк рассказал, что у актрисы был рак кишечника, с которым она боролась последние три года.

