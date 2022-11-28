Дочь Ярослава Сумишевского, потерявшего в страшной аварии жену, попала в жесткое ДТП

В начале прошлого года Ярослав Сумишевский в страшной аварии потерял свою жену Наталью. Спустя месяц певец рассказал, что его дочь чудом спаслась от взрыва бытового газа, из-за которого трагически погибло несколько человек. Теперь наследница артиста попала в жесткое ДТП.

В марте 2021 года в одном из домов в Химках произошел взрыв газа. Жертвами ЧП стали три человека, еще четыре человека пострадали. Оказалось, что рядом с этим местом находилась дочь Ярослава.

Сегодня он признался, что в минувшее воскресенье Ксения попала в ДТП.

«Вчера доча попала в аварию. С ней все, слава Богу, хорошо, отделалась лишь испугом. Поддержите ее пожалуйста в комментариях, чтобы она не расстраивалась. Главное — это здоровье, железо починим», — написал Сумишевский в социальных сетях.

Подметим, что Ксения родилась в первом браке исполнителя. Супругам тогда не удалось спасти брак.