Юлианна Караулова: часть денег направлю на благотворительность, остальное инвестирую

Юлианна Караулова, выступающая в образе Розы Марковны Кляк, стала победительницей проекта «Фантастика» на Первом канале и главным триумфатором этого сезона. Певица получила главный приз - 3 миллиона рублей. Артистка уже решила, как распорядится своим выигрышем.

По словам Карауловой, часть денег она направит на благотворительность. Оставшееся средства девушка инвестирует "во что-нибудь творческое и хорошее". Но пока что, призналась Юлианна, она выигрыш еще не получила. Она видела лишь виртуальные монеты, показанные в эфире.

Напомним, в телешоу "Фантастика" победительница выступала в образе Шапокляк. В финале артистка обошла Александра Панайотова, который скрывался под образом Сталкера. Многие зрители остались недовольны финалом. Поклонники программы уверены, что победа должна была достаться исполнителю.