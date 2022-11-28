Юлия Ефременкова пожаловалась на серьезные проблемы с дыханием у близнецов

Два месяца назад экс-участница шоу «Дом-2» стала матерью двойни. Теледива ведет свой личный блог, где делится подробностям из личной жизни.

После рождения мальчиков девушка полностью посвятила себя материнству. А сегодня она рассказала о проблемах со здоровьем у маленьких детей. Действительно, девушка вместе с Мондезиром Свет-Амуром столкнулись с большими трудностями, но это и не удивительно, ведь у них родилось сразу двое детей.

«Сегодня по плану ЛОР-врач. Малыши сильно шмыгают носом. Хочу узнать, это нормально или нет, может они простудились. Прям подхрюкивают носом, я бы так сказала», — написала молодая мама.

Стоит сказать, что из-за проблем с рождением малышей (мальчики родиильс недоношенными), Ефременкова очень переживает за их здоровье. Практически ежедневно Юлия посещает вместе с наследниками какого-либо врача.



