Юмористка Ирина Мягкова заявила, что она не покидала шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ

Креативный продюсер и одна из участниц популярного комедийного проекта «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Ирина Мягкова ответила на вопросы подписчиков о том, действительно ли она решила уйти из шоу. В своем аккаунте в социальной сети юмористка заявила, что она не покидала программу.

«Ничего себе, я просто-напросто заболела, а меня уже, оказывается, выгнали», — с иронией написала юмористка, отвечая на вопрос о том, действительно ли она больше не появится в проекте.

Также Мягкова задалась вопросом о том, откуда могли пойти подобные слухи.

Более того, известная комикесса анонсировала скорые съемки нового сезона программы «Женский Stand Up». Предварительно, произойдет это в декабре.