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Клава Кока по смеху угадала участника в образе Сатурна на телешоу «Маска. Танцы»

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Клава Кока по смеху угадала участника в образе Сатурна на телешоу «Маска. Танцы»
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Фото из открытых источников

В телешоу «Маска.Танцы» на канале СТС раскрыли еще одного участника. Героя, скрывающегося в образе Сатурна, судьи узнали по движениям, жестикуляции, общению и смеху. На этот раз жюри единогласно угадало звезду.

Во вчерашнем выпуске программы Сатурн попал в номинацию на вылет. Компанию персонажу составил Черный лебедь. Судейство единогласным решением предложило раскрыть личность первому. Как предположили члены жюри, под костюмом планеты скрывается Митя Фомин. Клава Кока давно узнала артиста по характерному смеху.

Жюри оказались правы. Солист популярной группы Hi-Fi предстал перед публикой и сказал свою эмоциональную речь.

«Спасибо всем за этот неоценимый опыт. За то, что окунулся в другую сферу. На сцене я не танцую, на сцене я живу, я выступаю с музыкантами. Однако было очень круто вспомнить волны. Вспомнил, как в юности танцевал, был, кстати, неплохим танцором. Если бы не Клава Кока, вы бы меня не отгадали. Она вычислила меня по смеху. Мне приятно, что меня люди по смеху узнают», — признался певец.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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