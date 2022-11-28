Клава Кока по смеху угадала участника в образе Сатурна на телешоу «Маска. Танцы»

В телешоу «Маска.Танцы» на канале СТС раскрыли еще одного участника. Героя, скрывающегося в образе Сатурна, судьи узнали по движениям, жестикуляции, общению и смеху. На этот раз жюри единогласно угадало звезду.

Во вчерашнем выпуске программы Сатурн попал в номинацию на вылет. Компанию персонажу составил Черный лебедь. Судейство единогласным решением предложило раскрыть личность первому. Как предположили члены жюри, под костюмом планеты скрывается Митя Фомин. Клава Кока давно узнала артиста по характерному смеху.