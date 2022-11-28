Маша Распутина сравнила песню «Еще минута» Любови Успенской с кабаком

Маша Распутина высказалась о композиции «Еще минута» Любови Успенской, которую спел Жан Милимеров на телешоу «Суперстар! Возвращение». Певица сравнила популярную песню с кабаком.

«Та версия кабаком отдает, а здесь — эстрада. Очень классно сделал произведение!» — сказала Распутина, которая является членом жюри.

Другая судья Лера Кудрявцева сообщила, что «отдалась бы» мужчине, который бы исполнил для нее в похожем стиле этот хит.

Напомним, ТВ-шоу выходит на канале «НТВ» в каждое воскресенье в 20:00. Третий сезон программы «Суперстар!» называется «Возвращение». На сцену вновь выходят звезды, чьи треки были популярными в 80-х, 90-х и 2000-х. Многие участники возвращаются из небытия. Некоторых — не узнать. А других — невозможно не узнать. Хотя иногда кажется, что их песни появились буквально вчера.