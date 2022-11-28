Нутрициолог рассказал, как сделать менее вредными оливье и селедку под шубой

Самыми вредными салатами на праздничном столе врачи называют оливье, селедку под шубой. При этом существуют способы, как снизить негативное влияние такой пищи на организм.

По словам профессора, нутрициолога и ЗОЖ-коуча Дмитрия Соина, главное правило – это отказаться полностью от покупного майонеза.

«Майонез – самый вредный продукт с огромным количеством трансжиров. Организм не может их усвоить, из-за чего повышается уровень «плохого» холестерина, то есть возрастают риски атеросклероза, инфаркта, инсульта, диабета, ожирения и даже онкологии».

Если отказываться от майонеза не хочется, можно его сделать самостоятельно. Даже сделать соус по классическому рецепту, он получится калорийным, однако не канцерогенным.

Облегчить оливье можно, если заменить колбасу на птицу, желательно фермерскую, или рыбу, так как переработанное красное мясо, особенно колбасы, - лидер среди канцерогенов.

Покупая продукты для салата сельдь под шубой, нужно выбирать слабосоленую селедку, а остальные ингредиенты уже не солить. Также, чтобы снизить скачки сахара, нутрициолог советует добавлять в салат не вареную, а сырую морковь.