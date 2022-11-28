Yandex.RTB

Нутрициолог рассказал, как сделать менее вредными оливье и селедку под шубой

Image 16+
Нутрициолог рассказал, как сделать менее вредными оливье и селедку под шубой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Самыми вредными салатами на праздничном столе врачи называют оливье, селедку под шубой. При этом существуют способы, как снизить негативное влияние такой пищи на организм.

По словам профессора, нутрициолога и ЗОЖ-коуча Дмитрия Соина, главное правило – это отказаться полностью от покупного майонеза.

«Майонез – самый вредный продукт с огромным количеством трансжиров. Организм не может их усвоить, из-за чего повышается уровень «плохого» холестерина, то есть возрастают риски атеросклероза, инфаркта, инсульта, диабета, ожирения и даже онкологии».

Если отказываться от майонеза не хочется, можно его сделать самостоятельно. Даже сделать соус по классическому рецепту, он получится калорийным, однако не канцерогенным.

Облегчить оливье можно, если заменить колбасу на птицу, желательно фермерскую, или рыбу, так как переработанное красное мясо, особенно колбасы, - лидер среди канцерогенов.

Покупая продукты для салата сельдь под шубой, нужно выбирать слабосоленую селедку, а остальные ингредиенты уже не солить. Также, чтобы снизить скачки сахара, нутрициолог советует добавлять в салат не вареную, а сырую морковь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Дочь Ярослава Сумишевского, потерявшего в страшной аварии жену, попала в жесткое ДТП

Сегодня, 21:53

Нутрициолог рассказал, как сделать менее вредными оливье и селедку под шубой

Сегодня, 21:15

Жена Петросяна рассказала, что увидят телезрители в «Голубом огоньке»

Сегодня, 20:44

72-летняя Ирина Алферова принципиально отказалась от пластических операций

Сегодня, 19:46

Юлианна Караулова: часть денег направлю на благотворительность, остальное инвестирую

Сегодня, 19:27

Захар Прилепин раскритиковал Павла Санаева за высказывания против проведения СВО

Сегодня, 19:18

Полина Гагарина публично высказалась о переменах в личной жизни

Сегодня, 19:11

Среди посетивших могилу Александра Градского поклонников заметили двойника покойного артиста

Сегодня, 17:53

Певица Алсу выложила в сеть фото с другим мужчиной после слухов о разводе

Сегодня, 17:52

Заслуженную артистку Светлану Светличную госпитализировали в психиатрическую больницу

Сегодня, 17:42

Юмористка Ирина Мягкова заявила, что она не покидала шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ

Сегодня, 17:29

Вдова Эльдара Рязанова назвала несусветной глупостью создание фильма «СамоИрония судьбы»

Сегодня, 17:17

Российский певец Митя Фомин скрывался в костюме Сатурна на «Маска. Танцы»

Сегодня, 17:11

Звезда «Битвы экстрасенсов» сообщила о скорой внезапной смерти Владимира Зеленского

Сегодня, 12:01

67-летняя Лариса Долина заявила, что не любит, когда ее называют певицей

Сегодня, 11:55

Певец Сергей Лазарев улетел в ОАЭ вместе с другом Алексом Малиновским

Сегодня, 11:48

Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в ванне

Сегодня, 11:29

Светлана Бондарчук поделилась редким фото со своей особенной дочерью

Сегодня, 11:20

Клава Кока по смеху угадала участника в образе Сатурна на телешоу «Маска. Танцы»

Сегодня, 11:03

Марьяна Спивак рассказала о последних съемках с погибшим Сергеем Пускепалисом

Сегодня, 10:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«Life.ru»: в РТУ МИРЭА предрекли скорое исчезновение проводов, пультов и USB-флешек
  • 26-11-2022, 18:04

«Life.ru»: в РТУ МИРЭА предрекли скорое исчезновение проводов, пультов и USB-флешек

Если оглянуться назад, то можно отчетливо заметить, что технологии развиваются очень быстро. На фоне этого специалисты спрогнозировали, что в

YNJ: Врач Ямада проинформировал о вреде и пользе молочных продуктов для организма человека
  • Вчера, 09:19

YNJ: Врач Ямада проинформировал о вреде и пользе молочных продуктов для организма человека

В Интернете можно найти много противоречивой информации насчет того или иного продукта. Такая ситуация сложилась с молочной продукцией. Одни

Ученые США обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток
  • Вчера, 21:32

Ученые США обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток

Ученые из Школы медицины университета Питтсбурга ( University of Pittsburgh) обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток. Исследователи

Кристина Орбакайте в образе Пугачевой обратилась к россиянам на концерте
  • Вчера, 09:55

Кристина Орбакайте в образе Пугачевой обратилась к россиянам на концерте

Российская исполнительница Кристина Орбакайте во время очередного своего концерта, выступая в образе звездной матеры Аллы Пугачевой, решила обратится

Российская артистка Слава присутствовала на свадьбе своей дочери в джинсах, рубашке и сапогах
  • 26-11-2022, 18:47

Российская артистка Слава присутствовала на свадьбе своей дочери в джинсах, рубашке и сапогах

Старшая дочь певицы Славы вчера, 25 ноября, вышла замуж. Эта новость облетела все СМИ. Как пишет портал Super.ru, роспись прошла в ЗАГСе «Барвиха

Мать Вячеслава Дайчева заявила, что его жена певица Алекса запрещает ей свидания с внучкой
  • 26-11-2022, 16:56

Мать Вячеслава Дайчева заявила, что его жена певица Алекса запрещает ей свидания с внучкой

В минувшем году участница шоу «Фабрика звезд-4» Алекса, которая не так давно получила паспорт РФ, прекрасно ладила со своей свекровью Лилией

Новости партнеров
Новости партнеров
Беглов потратил на омолаживающие процедуры больше, чем на поддержку мобилизованных
  • Вчера, 12:59

Беглов потратил на омолаживающие процедуры больше, чем на поддержку мобилизованных

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне привез медикаменты и несколько автомобилей УАЗ для нужд мобилизованных. По подсчетам экспертов,

Экс-сотрудник «КСП «Волна» рассказал об антисанитарии и устаревшем оборудовании
  • 26-11-2022, 16:59

Экс-сотрудник «КСП «Волна» рассказал об антисанитарии и устаревшем оборудовании

Общественный активист по вопросам школьного питания Павел Бойченко взял интервью у бывшего работника «КСП «Волна». Мужчина сообщил о массе нарушений,

Военкор Сапоньков: ВСУ могут взять под огневой контроль дорогу с Кинбурнской косы или развилку с крымской трассы на Каховку
  • 26-11-2022, 11:33

Военкор Сапоньков: ВСУ могут взять под огневой контроль дорогу с Кинбурнской косы или развилку с крымской трассы на Каховку

После отхода российских войск из Херсона в сети начали появляться сообщения, что Вооруженные силы Украины получили возможность установить огневой

Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке
  • Вчера, 08:48

Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке

Руководитель тайваньской администрации Инвэнь объявила о принятом решении подать в отставку с должности главы демократической политической партии.