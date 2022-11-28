Певица Алсу выложила в сеть фото с другим мужчиной после слухов о разводе

Певица Алсу 16 лет является женой бизнесмена Яна Абрамова. Но в последнее время в Сети ходили слухи о том, что пара находится на грани развода. Сама артистка данные сплетни не комментирует. Напротив, звезда всячески показывает в соцсетях семейную идиллию.

В своем микроблоге Алсу опубликовала видео, в котором она запечатлена в обнимку с другим мужчиной. Этим мужчиной оказался поп-король Филипп Киркоров. С ним сладкоголосая вокалистка столкнулась в студии телешоу "Маска".

Певица светилась от счастья после того, как Филипп публично похвалил ее вокальные данные.

"Ты единственный из мужчин, которого мне можно обнимать, помимо мужа", - сказала она Киркорову.

Стоит отметить, что со своим нынешним мужем певица познакомилась в 22 года. Встретились будущие супруги в 2005 году, а уже через год Алсу вышла за него замуж. Избранником знаменитой брюнетки является сын банкира Рафаэля Абрамова, председателя банка.