Yandex.RTB

Певица Алсу выложила в сеть фото с другим мужчиной после слухов о разводе

Image 16+
Певица Алсу выложила в сеть фото с другим мужчиной после слухов о разводе
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Алсу 16 лет является женой бизнесмена Яна Абрамова. Но в последнее время в Сети ходили слухи о том, что пара находится на грани развода. Сама артистка данные сплетни не комментирует. Напротив, звезда всячески показывает в соцсетях семейную идиллию.

В своем микроблоге Алсу опубликовала видео, в котором она запечатлена в обнимку с другим мужчиной. Этим мужчиной оказался поп-король Филипп Киркоров. С ним сладкоголосая вокалистка столкнулась в студии телешоу "Маска".

Певица светилась от счастья после того, как Филипп публично похвалил ее вокальные данные.

"Ты единственный из мужчин, которого мне можно обнимать, помимо мужа", - сказала она Киркорову.

Стоит отметить, что со своим нынешним мужем певица познакомилась в 22 года. Встретились будущие супруги в 2005 году, а уже через год Алсу вышла за него замуж. Избранником знаменитой брюнетки является сын банкира Рафаэля Абрамова, председателя банка.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Дочь Ярослава Сумишевского, потерявшего в страшной аварии жену, попала в жесткое ДТП

Сегодня, 21:53

Нутрициолог рассказал, как сделать менее вредными оливье и селедку под шубой

Сегодня, 21:15

Жена Петросяна рассказала, что увидят телезрители в «Голубом огоньке»

Сегодня, 20:44

72-летняя Ирина Алферова принципиально отказалась от пластических операций

Сегодня, 19:46

Юлианна Караулова: часть денег направлю на благотворительность, остальное инвестирую

Сегодня, 19:27

Захар Прилепин раскритиковал Павла Санаева за высказывания против проведения СВО

Сегодня, 19:18

Полина Гагарина публично высказалась о переменах в личной жизни

Сегодня, 19:11

Среди посетивших могилу Александра Градского поклонников заметили двойника покойного артиста

Сегодня, 17:53

Певица Алсу выложила в сеть фото с другим мужчиной после слухов о разводе

Сегодня, 17:52

Заслуженную артистку Светлану Светличную госпитализировали в психиатрическую больницу

Сегодня, 17:42

Юмористка Ирина Мягкова заявила, что она не покидала шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ

Сегодня, 17:29

Вдова Эльдара Рязанова назвала несусветной глупостью создание фильма «СамоИрония судьбы»

Сегодня, 17:17

Российский певец Митя Фомин скрывался в костюме Сатурна на «Маска. Танцы»

Сегодня, 17:11

Звезда «Битвы экстрасенсов» сообщила о скорой внезапной смерти Владимира Зеленского

Сегодня, 12:01

67-летняя Лариса Долина заявила, что не любит, когда ее называют певицей

Сегодня, 11:55

Певец Сергей Лазарев улетел в ОАЭ вместе с другом Алексом Малиновским

Сегодня, 11:48

Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в ванне

Сегодня, 11:29

Светлана Бондарчук поделилась редким фото со своей особенной дочерью

Сегодня, 11:20

Клава Кока по смеху угадала участника в образе Сатурна на телешоу «Маска. Танцы»

Сегодня, 11:03

Марьяна Спивак рассказала о последних съемках с погибшим Сергеем Пускепалисом

Сегодня, 10:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«Life.ru»: в РТУ МИРЭА предрекли скорое исчезновение проводов, пультов и USB-флешек
  • 26-11-2022, 18:04

«Life.ru»: в РТУ МИРЭА предрекли скорое исчезновение проводов, пультов и USB-флешек

Если оглянуться назад, то можно отчетливо заметить, что технологии развиваются очень быстро. На фоне этого специалисты спрогнозировали, что в

YNJ: Врач Ямада проинформировал о вреде и пользе молочных продуктов для организма человека
  • Вчера, 09:19

YNJ: Врач Ямада проинформировал о вреде и пользе молочных продуктов для организма человека

В Интернете можно найти много противоречивой информации насчет того или иного продукта. Такая ситуация сложилась с молочной продукцией. Одни

Ученые США обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток
  • Вчера, 21:32

Ученые США обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток

Ученые из Школы медицины университета Питтсбурга ( University of Pittsburgh) обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток. Исследователи

Кристина Орбакайте в образе Пугачевой обратилась к россиянам на концерте
  • Вчера, 09:55

Кристина Орбакайте в образе Пугачевой обратилась к россиянам на концерте

Российская исполнительница Кристина Орбакайте во время очередного своего концерта, выступая в образе звездной матеры Аллы Пугачевой, решила обратится

Российская артистка Слава присутствовала на свадьбе своей дочери в джинсах, рубашке и сапогах
  • 26-11-2022, 18:47

Российская артистка Слава присутствовала на свадьбе своей дочери в джинсах, рубашке и сапогах

Старшая дочь певицы Славы вчера, 25 ноября, вышла замуж. Эта новость облетела все СМИ. Как пишет портал Super.ru, роспись прошла в ЗАГСе «Барвиха

Мать Вячеслава Дайчева заявила, что его жена певица Алекса запрещает ей свидания с внучкой
  • 26-11-2022, 16:56

Мать Вячеслава Дайчева заявила, что его жена певица Алекса запрещает ей свидания с внучкой

В минувшем году участница шоу «Фабрика звезд-4» Алекса, которая не так давно получила паспорт РФ, прекрасно ладила со своей свекровью Лилией

Новости партнеров
Новости партнеров
Беглов потратил на омолаживающие процедуры больше, чем на поддержку мобилизованных
  • Вчера, 12:59

Беглов потратил на омолаживающие процедуры больше, чем на поддержку мобилизованных

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне привез медикаменты и несколько автомобилей УАЗ для нужд мобилизованных. По подсчетам экспертов,

Экс-сотрудник «КСП «Волна» рассказал об антисанитарии и устаревшем оборудовании
  • 26-11-2022, 16:59

Экс-сотрудник «КСП «Волна» рассказал об антисанитарии и устаревшем оборудовании

Общественный активист по вопросам школьного питания Павел Бойченко взял интервью у бывшего работника «КСП «Волна». Мужчина сообщил о массе нарушений,

Военкор Сапоньков: ВСУ могут взять под огневой контроль дорогу с Кинбурнской косы или развилку с крымской трассы на Каховку
  • 26-11-2022, 11:33

Военкор Сапоньков: ВСУ могут взять под огневой контроль дорогу с Кинбурнской косы или развилку с крымской трассы на Каховку

После отхода российских войск из Херсона в сети начали появляться сообщения, что Вооруженные силы Украины получили возможность установить огневой

Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке
  • Вчера, 08:48

Руководитель демократической партии Тайваня заявила о своей отставке

Руководитель тайваньской администрации Инвэнь объявила о принятом решении подать в отставку с должности главы демократической политической партии.