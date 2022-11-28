Полина Гагарина публично высказалась о переменах в личной жизни

Российская певица, актриса и композитор Полина Гагарина впервые за долгое время публично сообщила о переменах в личной жизни. Связаны они с выпуском нового альбома под названием "Вдох".

Полина регулярно выпускала новые песни, а вот перерыв между выпуском студийных альбомов составил целых шесть лет. Артистка, которой исполнилось 35 лет, разоткровенничалась в очередном интервью. Она рассказала, что в произведениях, которые включены в новый сборник, можно будет отследить все изменения в ее жизни: этои рождение дочери, и разлад с бывшим супругом, и грандиозное выступление в Китае, и даже новые отношения.

Ко всему прочему, Гагарина утверждает, что на создание альбома повлияли знакомства с известными музыкантами и композиторами.