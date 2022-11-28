Популярный певец Митя Фомин скрывался в костюме Сатурна на шоу «Маска. Танцы»

В очередном выпуске шоу «Маска. Танцы» на канале СТС члены жюри смогли рассекретить личность Сатурна. В костюме загадочной планеты скрывался Митя Фомин.

Жюри заявило, что за маской прячется экс-участник поп-группы Hi-Fi.

«Если бы не Клава Кока, вы бы меня не отгадали. Вычислила меня она по моему смеху. Мне так приятно, что меня по смеху узнали», — сказал Фомин после снятия маски.

Егод Дружинин, один из членов жюри, отметил, что ему не понравился последний номер Сатурна.

«Под этой маской прячется очень востребованный певец или же востребованный телеведущий. Кем бы ни был он, но это очень занятой человек, так как времени на репетиции у него нет», — пошутил он.

Митя признался, он сильно расстроился из-за того, что приходится покидать проект именно в тот момент, когда он остался недоволен выступлением. Артист не нашел времени на репетицию танца, поскольку был вынужден ехать в Арктику на детский фестиваль. В итоге номер удалось поставить неидеально, что и опечалило знаменитость.