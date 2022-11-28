Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон рассказал, что придумал фильм во сне еще 50 лет назад

Американский режиссер рассказал, что первые идеи, которые легли в основу научно-фантастической франшизы «Аватар», пришли к нему в 19-летнем возрасте. Джеймс Кэмерон признался, что придумал фильм во сне еще 50 лет назад.

«Я проснулся, мне приснился биолюминесцентный лес с деревьями, которые похожи на оптоволоконные лампы, река, в которой светились биолюминесцентные частицы, фиолетовый мох на земле, он загорался, когда по нему пройтись. Эти ящерицы, которые взлетали в воздух. Они превращались в вращающиеся веера, падали, на что-то приземлялись. Это было во сне», — сообщил режиссер.

«Я проснулся взволнованным. Зарисовал это все. У меня действительно еще есть этот рисунок. Он нас спас от 10 судебных исков. В успешных фильмах всегда найдется урод с фольгой под париком, который скажет, что вы стянули идею из его головы. Оказалось их или 10, или 11. Поэтому я показал этот рисунок, который нарисовал в 19-летнем возрасте и сказал: «вы видите это? Видите светящиеся деревья, светящуюся ящерицу, она оранжевая и вращается? Видите этот лиловый мох?», — добавил Кэмерон.

Напомним, сиквел первого «Аватара» должен выйти 16 декабря в прокат. Для получения прибыли картина должна стать «третьей либо четвертой» кассовой лентой в истории киноматографа, то есть в прокате заработать как минимум 2 млрд долларов.