Сергей Лазарев тайно улетел на отдых в ОАЭ вместе с детьми и Алексом Малиновским

Сергей Лазарев является активным пользователем соцсетей. Певец регулярно публикует снимки с отдыха со своими детьми Аней и Никитой. Сейчас семья находится в ОАЭ.

Но в это время за кадром появился другой человек. Оказывается, вместе с артистом в Эмираты отправился его друг Алекс Малиновский. Последний тоже частенько делится фото в своем личном микроблоге. При этом Алекс не показывает геолокацию.

Зато Малиновский опубликовал видео с завтрака, которое и раскрыло все карты. В ролике можно увидеть ту же посуду и стол, что у дочки Лазарева.

О тесной связи мужчин давно ходят слухи. Коллег нередко видят вместе. Но знаменитые исполнители не афишируют и не комментируют никак свою тесную дружбу. Когда журналисты спрашивают их напрямую, они отделываются общими фразами.

