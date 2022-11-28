Музыкальный критик Сергей Соседов нецензурно прокомментировал новое выступление Роксаны Бабаян

Музыкальный критик Сергей Соседов нередко бывает резок в своих высказываниях, но он никогда не позволяет себе нецензурную брань. Вчера на телешоу "Суперстар! Возвращение", где эксперт занимает судейское кресло, он заговорил матом после выступления Роксаны Бабаян.

Бабаян своим исполнением шокировала жюри. Дело в том, что народная артистка исполнила композицию группы "Воровайки" "Хоп, мусорок". Соседов предположил, что Роксану заставили спеть "блатняк". Однако артистка заявила, что добровольно согласилась на эту песню, поскольку не против экспериментов.

Когда Стас Пьеха добавил, что он расслышал не все слова, поскольку певица очень тихо пела, Соседов решил узнать, что именно не расслышал коллега по судейскому цеху.

"Рокси там кое-что убрала, там есть такое запредельное совершенно, типа *****", - сказал критик.

Последние его слова - цитату из песни - запикали.

