SHAMAN’а раскритиковал продюсер Толмацкий за новую патриотическую инициативу

Певца SHAMAN’а раскритиковали за новую патриотическую инициативу. Крайне осторожно к предложению Ярослава Дронов (настоящее имя артиста) использовать в современных российских композициях больше народных инструментов отнёсся продюсер Александр Толмацкий.

«Все строго индивидуально, зависит от стиля музыки и от аранжировщика. Я никому бы не посоветовал пользоваться этими советаим SHAMAN’а. Обязательно надо включать свою голову. Делай сам то, что считаешь нужным. Как можно меньше давай другим советов, что им нужно делать», — возмутися эксперт.

Толмацкий также добавил, что он хорошо относится к SHAMAN’у, но ему не близки «колокольные перезвоны» в каждой его песне.