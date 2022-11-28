Среди посетивших могилу Александра Градского поклонников заметили двойника покойного артиста

Спустя год после смерти маэстро Александра Градского возле могилы был замечен посетитель, похожий на покойного артиста.

В годовщину смерти артиста к его захоронению на Ваганьковском кладбище в Москве тихо приходили поклонники. Одним из первых явился некий молодой человек, который внешне очень сильно похож на Градского формой лица, кудрявыми волосами, взглядом. Даже очки у него были такими же.

Фанаты к могиле любимого композитора принесли свежие цветы. Многие поклонники молча смотрели на его фото и будто бы мысленно посылали благодарность за многолетнее творчество. Среди посетителей оказался и незнакомый мужчина, который принес к захоронению Градского корзину. Он что-то проговорил у креста, шевеля губами. После чего встал на колено и зажег поминальную свечу.

Напомним, что Александр Борисович 28 ноября 2021 года в больнице в возрасте 72 лет после тяжелой болезни.