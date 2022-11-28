Стас Пьеха раскритиковал Салтыкову, исполнившую песню Любови Успенской на шоу «Суперстар.Возвращение!»

Стас Пьеха раскритиковал Ирину Салтыкову, исполнившую популярную песню Любови Успенской на шоу «Суперстар». Певец заявил, что в этот раз артистка не справилась с заданием.

Новый выпуск телевизионного музыкального шоу на канале НТВ «Суперстар.Возвращение!» вышел в эфир в минувшее воскресенье, 27 ноября. На этот раз вокальную передачу посвятили шансону. На шоу Салтыкова исполнила композицию известной шансонье Любови Успенской «Гитара». Но Ирина разочаровала членов жюри. Стас Пьеха заявил, что это не было никак похоже на шансон.

"Очень попсово было. Шансона не случилось, если честно. Может быть, это можно называть своим прочтением, хотя тогда тут критиковать нечего. Я не ждал, что будет шансон, така как в нем Ирину не представляю", - высказался артист.

Лера Кудрявцева поддержала коллегу. В номере телеведущей не хватило драйва и, как она выразилась, цыганщины.