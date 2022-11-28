E1.RU: в Екатеринбурге в ДК на сцене шоу «Контрасты» выступили полуголые девушки-танцоры

В минувшую субботу, 26 ноября, в ДК «Железнодорожников» (Екатеринбург) прошло яркое танцевальное шоу «Контрасты». Его продюсер Алла Сизова объяснила, что это постановка «про жизнь». В мероприятии приняли участие 15 хореографов и около 150 танцоров. Посмотреть на танцы десятки полуголых девушек в одном нижнем белье пришли 800 человек.

По задумке авторов шоу, название «Контрасты» можно также прочитать как «Контра с ты». Постановка том, что люди могут находиться «в контрах с собой», то есть во внутреннем конфликте. Многие номера были посвящены именно этому.