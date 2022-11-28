Вдова Эльдара Рязанова назвала несусветной глупостью создание фильма «СамоИрония судьбы»

Вдова легендарного режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина рассказала о пародии на кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Грядущую картину «Самоирония судьбы» с Филиппом Киркоровым (роль Ипполита) и Ольгой Бузовой (роль Гали, невесты Жени Лукашина) она назвала несусветной глупостью.

«Ну, что сделаешь? Не хочу даже их видеть и слышать! Большая честь на это отвечать. Это все полная ерунда!», - сказала Абайдуллина.

Кинокритик Павел Воронков в свою очередь ничего не имеет против пародий, однако в случае с фильмом «Самоирония судьбы» актерский состав ему категорически не понравился. Эксперт тоже не хочет видеть на экране Киркорова и Бузову.

Напомним, лента «СамоИрония судьбы» выйдет в начале 2023 года.

Также стоит сказать, что многие эксперты и знаменитости высказали свое "фи" громкому российскому проекту, в том числе актер Стас Садальский, журналист Михаил Шахназаров, продюсер Михаил Ширвиндт.



