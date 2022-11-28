Владимир Пресняков впервые после тяжелой болезни появился на презентации телеканала Ru.TV

Сегодня канал Ru.TV представил новый телевизионный сезон. В презентации приняли участие многие знаменитые артисты отечественного шоу-бизнеса, видеоролики которых и показывает телеканал. Появление Владимира Преснякова на публике стало приятной неожиданностью. Певец впервые вышел в свет после тяжелой болезни.

На днях супруга артиста Наталья Подольская вместе с детьми улетела на отдых в ОАЭ. Как написала возлюбленная Преснякова, Владимир не смог сопроводить семью в отпуске из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Но оказалось, что не все так плохо.

Действительно, врачи запретили исполнителю лететь в теплую страну из-за резкой смены климата. Сейчас певец восстанавливается, и чувствует себя лучше. Свое выступление на мероприятие он отработал превосходно.