Захар Прилепин раскритиковал Павла Санаева за высказывания против проведения СВО

Захар Прилепин раскритиковал Павла Санаева. Писатель решил ответить коллеге на его посты и видеоролики, в которых он выступил против проведения СВО.

«Смотрите, как же прекрасно выйти на балкон, тебе на голову ракеты не падают», - говорится в видео Санаева, которое он записал еще 26 февраля 2022 года и выложил ролик в свой Telegram.

Позже появились посты Санаева, где он активно выступал против спецоперации.

Прилепин спустя длительное время решил ответить коллеге.

«Паша, мой милый. Как же ты прав! Но почему, Паша?! Почему ты в 2022 году записал это видео? Какого... ты не записал в 2014? Не нашел балкона подходящего? Те ракеты были какие-то другие? Они не так болезненно отзывались в писательском сердце? А, забыл! Это тогда было «внутреннее дело Украины». А ты лезть в «чужие дела не хотел». Ну вот, а теперь – это «внутреннее дело России», поэтому сюда не лезь!» - возмутился публицист.