Жена Петросяна рассказала, что увидят телезрители в «Голубом огоньке»

Молодая жена Евгения Петросяна, являющаяся директором его театра миниатюр, раскрыла некоторые секреты новогоднего шоу. Татьяна Бруханова рассказала, что увидят телезрители в «Голубом огоньке».

В своем микроблоге женщина сообщила, что юморист участвует в съемках новогоднего «Голубого огонька» на студии «Мосфильм». Также Татьяна пообещала, что в новогоднюю ночь будет юмор.

«В связи со сложившейся политической обстановкой понятно, что с юмором в этом году все будет довольно скромно. Тем не менее, немного российских зрителей удастся улыбнуть», – отметила Брухунова.

Напомним, что «Голубой огонек» выходит традиционно на канале «Россия 1». На самом канале работу над новогодним шоу никак не комментируют.