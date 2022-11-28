Звезда кинофильма «Гостья из будущего» Алексей Фомкин трагически погиб при пожаре

Актера Алексея Фомкина знали все в Советском Союзе. Именно он сыграл Колю Герасимова в кинофильме «Гостья из будущего». После этой звездной роли парень еще несколько раз появился на экранах, но это были роли второго плана.

Затем предложения к юному артисту и вовсе перестали поступать. Тогда Фомкин впервые попробовал наркотики. Вернувшись из армии, Алексей хотел начать новую жизнь, он даже устроился в театр, но проработал там недолго. Из-за употребления алкоголя и наркотиков часто прогуливал репетиции. Вскоре руководство приняло решение его уволить.

Актер переехал во Владимирскую область из столицы. Там он продолжил вести разгульную жизнь. Позже артист кино женился, переехав к супруге во Владимир, где тоже часто устраивал посиделки со своими друзьями.

В 1996 году Алексей с женой отправился к друзьям в гости. Там пара осталась ночевать. Ночью в квартире случился пожар. Сумели спастись все, кроме Фомкина. Подробности гибели до сих пор неизвестны.