Актер Михайлов прошелся по Бузовой и Киркорову за съемки в пародии на фильм «Ирония судьбы»

Народный артист России, актер и кинорежиссер Александр Михайлов жестко прошелся по Ольге Бузовой и Филиппе Киркорове. 78-летний артист резко высказался в адрес знаменитостей, снявшихся в пародии на «Иронию судьбы, или С лёгким паром!».

«Никакого отношения к актерской профессии они не имеют. Пускай делают свое черное дело, время покажет и всех рассудит. Эти фрики займут определенную нишу, однако никогда не станут доминировать. Не станут в искусстве диктовать свои условия. Это ведь попса, причем вонючая попса», – высказался Михайлов.

Напоминаем, что ремейк советской кинокомедии легендарного режиссера Эльдара Рязанова снят телеканалом ТНТ. В проекте под названием «СамоИрония судьбы», кроме Киркорова и Бузовой, снялись певица Клава Кока и Люся Чеботина, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Павел Воля и многие другие.