Бузова не согласна с критикой ремейка «Иронии судьбы», где сыграла одну из главных ролей

Ольга Бузова заявила, что некоторые зрители напрасно критикуют ремейк известной новогодней кинокомедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", который был выпущен телеканалом ТНТ. Певица уверена, что новый фильм "Самоирония судьбы" станет еще одной хорошей новогодней традицией.

"Все вместе мы смеемся над фразой "какая гадость — это ваша заливная рыба" и "ой, тепленькая пошла". Это традиция для страны. Я счастлива стать частью новой традиции", — написала в своем Telegram Бузова.

Ольга счиатет, что благодаря тому, что в ремейке были задействованы современные актеры, ленту "Иронию судьбы, или С легким паром!" посмотрит более молодое поколение, которое не имеет представления о Эльдаре Рязанове. По словам артистки, после просмотра комедии молодые люди проявят интерес к прочим легендарным советским картинам, известным старшему поколению.

"Я благодарна любимому каналу ТНТ, что он не только смешит и развлекает публику, но и развивает, ищет путь к сердцу современного поколения"