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Дочь певицы Славы Александра Морозова отказалась брать фамилию супруга из-за ее плохого вучания

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Дочь певицы Славы Александра Морозова отказалась брать фамилию супруга из-за ее плохого вучания
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Фото из открытых источников

Дочь певицы Славы Александра Морозова на минувшей неделе вышла замуж за возлюбленного -  25-летнего Андрея Дедова. При этом 23-летняя девушка отказалась брать фамилию супруга из-за ее плохого звучания.

«Здесь, на самом деле, произошла забавная ситуация. У Андрея фамилия Дедов, у меня фамилия Морозова. Мы долго смеялись, что если я возьму двойную фамилию, то получится как Дед Мороз. Фамилию решила свою оставить, — написала дочь Славы в соцсетях.

Напоминаем, что пара узаконила свои отношения в загсе Барвихи. Молодожены отметили торжество в узком кругу самых близких людей. Слава пришла на мероприятие вместе сос своим мужем Анатолием Данилицким. Также на свадьбу приехад родной отец Саша, первый муж артистки.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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