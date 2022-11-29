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Елена Драпеко рассекретила местонахождение сбежавшей певицы Веры Брежневой

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Елена Драпеко рассекретила местонахождение сбежавшей певицы Веры Брежневой
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Фото из открытых источников

Популярная украинская певица Вера Брежнева попала в немилость российским гражданам и властям. Артистке было предъявлено обвинение депутатом федерального парламента.

Перед отъездом исполнительница порвала связи со своим пиар-директором, занимающимся продвижением ее музыкального творчества в России. На этой должности работала дочь депутата Госдумы Елены Драпеко.

Политик стала гостьей очередного шоу «Эмпатия Манучи». Женщина рассекретила, где именно сейчас находится звездная беглянка. Также она рассказала, что ждет Веру.

«Брежнева давно уехала, живет она очень далеко, чуть ли не в США. Повезла свои богатства спасать, а перед этим плюнула в свою бывшую родину. В одном интервью она была русская, в другом - украинка», — подчеркнула парламентарий.

Напомним, Брежнева в декабре даст первый концерт после перерыва. Белокурая артистка выступает под псевдонимом Vera. Пока что она общается с поклонниками в соцсетях и рассказывает о своем непростом внутреннем состоянии.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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