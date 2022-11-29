Экс-депутат Семаго о внезапной смерти жены Наталии Стешенко: «Только вернулась из кафе»

Известный экс-политик, бывший депутат Государственной Думы Владимир Семаго, принимая соболезнования в связи со смертью супруги, рассказал подробности трагедии.

Оказалось, актриса театра Луны днем ходила в кафе со своим 10-летним сыном. Придя домой, она резко почувствовала себя плохо, внезапно потеряв сознание. Врачи сообщили близким, что у женщины оторвался тромб. Свидетелем ужасной трагедии стал ребенок артистки, который первым обратился к соседям. Когда те вошли в квартиру, мисс Казахстан-2000 была уже мертвой.

В последнее время Наталия часто жаловалась на головные боли. Также она страдала от низкого артериального давления.

Напомним, что звезда сериала «Лига обманутых жен» Наталия Семаго (Стешенко) умерла у себя дома в Хамовниках. О дате похорон станет известно после того, как родственники получат медицинское заключение.