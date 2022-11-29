Эстрадный певец Филипп Киркоров похвалил вокальные данные певицы Алсу

Поп-король Филипп Киркоров и артистка Алсу знакомы друг другом почти 30 лет. Но даже спустя столько лет, певица смогла удивить коллегу своими отменными вокальными данными.

Не так давно Филипп Бедросович случайно встретился на студии звукозаписи с Алсу, где исполнительница распевалась перед записью. Киркоров был настолько удивлен талантом артистки, что на некоторое время даже потерял дар речи. Он похвалил звезду.

«Просто в шоке! Аплодирую стоя! Если бы ушами не услышал, то не поверил бы, что у этой хрупкой девочки вдруг такой вокал»,- произнес эстрадный певец.

Алсу в свою очередь призналась, что ее друзья давно знают о возможностях её голоса, однако показать весь свой потенциал перед публикой она ранее не решалась. Зато теперь никто не сможет дразнить исполнительницу обидным прозвищем «шептунья».