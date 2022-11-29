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Юморист Александр Пономаренко после диагностирования рака желудка потерял около 20 килограмм

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Юморист Александр Пономаренко после диагностирования рака желудка потерял около 20 килограмм
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Фото из открытых источников

Александр Пономаренко в минувшем году попал в больницу. Он был экстренно прооперирован из-за язвы. Когда врачи полностью обследовали артиста, поставили страшный диагноз - рак желудка.

Сперва артист рассказал об этом своей супруге. Долгое время он скрывал недуг от родного брата и матери, тайно проходив лечение. Но скрывать болезнь не получилось.

За последние полтора года Александр прошел аж 10 курсов химиотерапии, но безрезультатно. Врачи были вынуждены увеличить дозировку препаратов, но это лишь усугубило ситуацию - начались сильные побочные действия.

Выступления братьев Пономаренко прекратились. Сейчас шоумен проходит лечение в Ростове-на-Дону . Рядом с ним постоянно находится его любимая супруга Анна.

В настоящее время во мне 55-57 кило, потерял около 20 килограммов, которые нужно восстанавливать. Не могу не попользоваться случаем и есть из рук жены, мне нравится, — рассказал юморист в передаче «Малахов» на канале «Россия 1». 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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