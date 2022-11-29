Юмористка Елена Воробей оправдалась за эмиграцию в Израиль после начала спецоперации

Елена Воробей вслед за многими коллегами по цеху эмигрировала в Израиль. Там она встретила знаменитостей, которые уехали из России после начала специальной операции. По словам юмористки, беглецы не остались на чужбине без работы и легко могут создавать свои проекты.

«В Москве я находилась в жутком стрессе. Начали уезжать мои знаковые, умные и культовые люди. Приехала в Израиль и увидела много талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Андрея Макаревича*, Максима Галкина*, Ивана Урганта, даже Моргенштерна*. Я с определенным чувством юмора им сказала: «слушайте, были когда-то «Рождественские встречи», не пора ли нам делать «Ханукальные встречи Аллы Пугачевой?» — оправдалась Воробей за свою эмиграцию.

Подметим, что все уехавшие из РФ звезды подверглись жесткой критике. Елена не является исключением. При этом сама Воробьей не обращает внимания на хейт, она как ни в чем не бывало дальше веселит публику.