Юрий Лоза и Данко заявили, что у группы «Little Big» нет шансов добиться успехов в США

Юрий Лоза и Данко решили высказаться о творчестве популярного когда-то в РФ коллектива «Little Big». Также они оценили вероятность успеха группы за границей.

Лоза, например, уверен, что музыканты не смогут покорить американцев, так как в США есть много своих артистов. Певец вспомнил о судьбе «Парка Горького», которому удалось добиться огромного успеха в Штатах. Но композитор полагает, что «Little Big» сможет выйти на этот уровень.

«Из наших прогремели в свое время там „Парк Горького“. С убойным материалом и прекрасным вокалом», — заявил исполнитель.

Данко тоже усомнился, что у «Little Big» сможет покорить местную аудиторию за океаном. По словам артиста, эта ниша давно занята более яркими исполнителями.

«Думаю, что у них там шансов — ноль. Таких, как они —есть очень много», — отметил музыкант.

Также певец добавил, что в Америке все весьма делается профессионально, поэтому если артист позиционирует себя как фрик, то он должен показать уровень Леди Гаги. «Little Big» же сильно до этого уровня «не дотягивают».