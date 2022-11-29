Филипп Киркоров обматерил Шукшину и Певцова на открытии ледового катка на Красной площади

Филипп Киркоров публично обматерил актрису Марию Шукшину, а также певца и депутата Дмитрия Певцова во время открытия нового ледового катка на Красной площади.

Поп-король российской эстрады удивил присутствующих новым образом. Он вышел в люди в ярко-розовых штанах, ярком розовом пуховике и разноцветной толстовке. Дополнил все это артист шапкой и шарфом. Зрители, увидев Филиппа, буквально замерли от удивления. Кажется, что такого от Киркорова не ожидал никто. Но еще больше удивила речь артиста.

Киркоров не постеснялся и решил публично осудить своих недоброжелателей. Он обматерил Марию Шукшину и послал матом Дмитрия Певцова.

Да пошла она... Что она, что этот... (мат) Певцов! К нулю решили они прибавить единицу в виде меня, стать десятками. Кто они такие? - возмутился певец.

Филипп также отметил, что знает о том, как они ранее высказывались в его адрес.

О них я вспоминаю лишь тогда, когда они вспоминают обо мне. Я их прощаю! – выпалил поп-король и спокойно пошел на ледовое шоу.