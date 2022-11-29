Кондулайнен сообщила, что смерть Наталии Стешенко была внезапной

Смерть Наталии Стешенко была внезапной и стала настоящим шоком. Об этом сказала ее коллега в Театре Луны, заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен.

В беседе актриса рассказала, что покойная ранее ни на что не жаловалась.

Внезапная смерть. Это просто шок. Наталья была всегда веселая и хорошо держалась на репетициях, спектаклях. Ни на что она не жаловалась. Была талантливой, с хорошим характером», — отметила Кондулайнен.

Напомним, утром 29 ноября 2022 года стало известно, что артистка умерла в возрасте 37 лет. Актрису нашли мертвой в своей квартире, расположенной на Ростовской набережной. Причина смерти пока что неизвестна. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.