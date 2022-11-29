«Мы звёзды», – прямолинейная Мария Голубкина отказалась от гастролей в Казахстане

Мария Голубкина вышла в эфир в соцсетях, чтобы пообщаться со своими поклонниками. Актриса рассказала, что недавно стала работать в Театре Российской армии. где ее приняли очень хорошо.

Также артистка призналась, что должна была поехать в Казахстан на гастроли со спектаклем «Любовь и голуби». Однако от этой поездки она отказалась. Звезде не понравился организатор гастрольного тура принимающей стороны. По словам Марии, условия для встречи были выполнены не в полном объеме.

Голубкина не раскрыла подробности произошедшего, хотя отметила, что впервые такое случилось за ее карьеру.

«Мы когда-нибудь приедем в Казахстан обязательно, но в нормальных условиях. Все-таки мы звёзды, а не крупный рогатый скот», — отметила всегда прямолинейная актриса.