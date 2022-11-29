«Мы звёзды», – прямолинейная Мария Голубкина отказалась от гастролей в Казахстане

Если оглянуться назад, то можно отчетливо заметить, что технологии развиваются очень быстро. На фоне этого специалисты спрогнозировали, что в
В Интернете можно найти много противоречивой информации насчет того или иного продукта. Такая ситуация сложилась с молочной продукцией. Одни
Ученые из Школы медицины университета Питтсбурга ( University of Pittsburgh) обнаружили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток. Исследователи
Российская исполнительница Кристина Орбакайте во время очередного своего концерта, выступая в образе звездной матеры Аллы Пугачевой, решила обратится
Старшая дочь певицы Славы вчера, 25 ноября, вышла замуж. Эта новость облетела все СМИ. Как пишет портал Super.ru, роспись прошла в ЗАГСе «Барвиха
Певица Алсу 16 лет является женой бизнесмена Яна Абрамова. Но в последнее время в Сети ходили слухи о том, что пара находится на грани развода. Сама
Британские медики из Cancer Research UK назвали 9 симптомов, указывающих на онкологию. Прежде всего, данные симптомы касаются рака органов
Общественный активист по вопросам школьного питания Павел Бойченко взял интервью у бывшего работника «КСП «Волна». Мужчина сообщил о массе нарушений,
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы настаивали на кратном увеличении резервного фонда города, который в
В Москве общественный транспорт подготовили к зиме. Так, в вестибюли станций метро вернули вторые двери, а в дверных тамбурах теперь включают
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