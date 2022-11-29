На легендарного Децла во время шоу наехали футбольные фанаты: исполнитель дерзко поставил их на место

Децл (он же Кирилл Толмацкий) дебютировал как хип-хоп исполнитель в конец 90-х годов. Исполнитель стал главным лицом русского рэпа. Но ненавидели рэп-певца с той же страстью, с которой его обожали.

В 2002 году на телевидении Децл встретился с хейтрами лицом к лицу. Причем представляли недоброжелателей футбольные фанаты. Общение происходило в эфире канале ОРТ (сейчас это «Первый канал») на телешоу Андрея Малахова. Претензии в адрес Децла были очень резкими и нелицеприятными. Кирилл ответил футбольным поклонникам жестко, хотя не стал общаться с ними в том же тоне.

Вы не уважаете себя, не уважаете тех людей, которые воспитывали вас. Необразованность, некомпетентность, дикость. Смысла в моих словах намного больше, чем в твоих. Если мне не нравится музыка, я ее просто не слушаю. Если мне не нравится человек, я к нему даже не подхожу. То, что делаете вы, в корне неправильно. Подсознательная ненависть к чему-либо. Надо быть добрее», — ответил Толмацкий.