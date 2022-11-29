На «Русском радио» и «Хит FM» отказались от Пугачевой из-за отсутствия новых песен

Песни Аллы Пугачевой с некоторого времени перестали появляться на радиостанциях, которые входят в холдинг РМГ, то есть на «Русском радио», «Хит FM» и других.

Поклонники связали это с гражданской позицией Примадонны по поводу событий, которые происходят в стране и в мире, а также с отъездом в Израиль.

Но выяснилось, что причина кроется в совершенно в другом. У Народной артистки долгое время нет новых песен, заявил генеральный директор холдинга Владимир Киселев. Помимо Пугачевой, высказался он касательно Валерия Меладзе.

«Она (Пугачева - прим.ред.) у нас не особенно тиражировалась. Мы ведь не ретро-радио. Новых хитов у нее не было. Меладзе, насколько знаю, не очень корректно обошлись с его высказываниями. Уверен, что Валера не сказал никаких слов, за которые его нужно осуждать. У него нет прямого отторжения от РФ», — высказался Киселев.