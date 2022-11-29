Отправившийся в зону СВО старший сын актрисы Яны Поплавской Клим прислал ей видеообращение

Не так давно старший сын Яны Поплавской Клим проходил боевую подготовку в Чечне. Вот теперь он отправился в зону СВО на Украину. Наследник артистки записал видеообращение маме, в котором призвал не волноваться.

О решении сына Поплавская сообщила в личном микроблоге, опубликовав там ролик.

«Утро бывает добрым. Получила сегодня весточку от сына. Все хорошо! Передал привет от Евгения Лисицына (военкора - прим.ред.). Присылает кадры разрушенных городов. Когда это закончится?» — написала 55-летняя актриса.

Между прочим, в обычной жизни Клим занимается режиссурой. Мужчина женат, воспитывает в браке сына. В столь непростое для страны время он принял решение сменить род деятельности, теперь он защищает свою родину.

Стоит сказать, что подписчики Яны поддержали ее и ее наследника. Фанаты пожелали им сил и терпения.