Павел Прилучный опубликовал фото скрывающей свой живот Зепюр Брутян

Павел Прилучный вместе с женой недавно отправился на отдых в ОАЭ. Актер балует подписчиков соцсетей снимками с любимой. При этом на всех недавних фото Зепюр Брутян скрывает свой живот.

Поклонников это автоматически натолкнуло на мысль, что актриса находится в «интересном положении». Некоторое время назад она тоже опубликовала фотографию. Автором снимка стал Павел. Кадр знаменитость подписала следующим образом: «глазами любимого супруга».