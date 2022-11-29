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Павел Прилучный опубликовал фото скрывающей свой живот Зепюр Брутян

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Павел Прилучный опубликовал фото скрывающей свой живот Зепюр Брутян
Знаменитости
Фото из открытых источников
Павел Прилучный вместе с женой недавно отправился на отдых в ОАЭ. Актер балует подписчиков соцсетей снимками с любимой. При этом на всех недавних фото Зепюр Брутян скрывает свой живот.
Поклонников это автоматически натолкнуло на мысль, что актриса находится в «интересном положении». Некоторое время назад она тоже опубликовала фотографию. Автором снимка стал Павел. Кадр знаменитость подписала следующим образом: «глазами любимого супруга».
На новом снимке актриса позирует, стоя спиной к камере. Это подтвердило предположения поклонников о беременности Брутян.
Судя по всему, звезда делает все возможное, чтобы скрыть изменения в фигуре в надежде сохранить тайну по поводу будущего материнства. Поэтому фанаты надеются, что скоро Прилучный сообщит всем радостную новость.
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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