Певица МакSим считает телешоу «Голос. Дети» очень искренним проектом

Певица МакSим перезагрузила музыкальную карьеру. Теперь артистка вновь популярна, как много лет назад. В новом сезоне вокального телешоу «Голос.Дети» рыжеволосая исполнительница будет в составе жюри.

Звезда эстрады прокомментировала участие в проекте соцсетях.

«Я очень редко участвую в передачах, хотя мне нравится заниматься с детьми. И в своей школе искусств, и дома, где у меня две дочки примерно того возраста, что участники «Голоса». Это искренний проект. Я окажусь в отличной компании опытных наставников. Премьера состоится 9 декабря», – отметила МакSим.

Напомним, юбилейный сезон конкурса «Голос. Дети» появится на Первом канале 9 декабря. Кресла наставников в этом году займут рэпер Баста, Егор Крид, МакSим. Ведущей станет Яна Чурикова, а ее помощницей - Агата Муцениеце.