Певица Валерия отменила сольные концерты в России, но продолжаетт выступать за границей

Известная певица Валерия отыграла концерт за пределами России. Об этом сама артистка рассказала в своем Telegram.

Исполнительница опубликовала видеоролик из Дворца Республики в Минске, где выступила с оркестром 25 ноября. Сразу же после выступления она вернулась в РФ.

Супруг исполнительницы, продюсер Иосиф Пригожин в телефонном комментарии уточнил, что его жена вместе с другими артистками в столице Белоруссии приняла участие в концерте, который посвящен 25-летию Президентского оркестра. Валерия исполнила три композиции.

Стоит сказать, ранее певица заявила, что отменила все сольные концерты в России «до лучших времен». Она выразила надежду, что 2023 год наконец-то принесет «мир и покой». После этого эстрадная звезда анонсировала свое выступление в Ташкенте, оно запланировано на декабрь.