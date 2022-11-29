Победитель «Голоса» Волчков рассказал о ликвидации гримерки маэстро Градского в его театре

Гримерка скончавшегося год назад народного артиста России Александра Градского, которая располагалась на первом этаже в театре «Градский Холл», была ликвидирована. Из нее «сделали кладовку», рассказал Сергей Волчков.

Победитель второго сезона вокального проекта на Первом канале «Голос» сообщил, что гримерная комната маэстро Градского находилась «на первом этаже прямо перед выходом на сцену».

Из нее сделали кладовку, болезненно это видеть. Потому что привык видеть —там стоит диванчик Градского, его стульчик, пепельница, была особенная атмосфера, сейчас ее нету, — рассказал певец.

Волчков также добавил, что руководство театра «расширило сцену», убрав несколько первых рядов зрительного зала. Хотя Александр Борисович «всегда боролся за каждого зрителя, поэтому сцена была намного меньше».