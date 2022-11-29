Почему в «Елках 9» не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова?

На этой неделе в прокат выйдет новая часть франшизы «Елки 9». Во всех частях «Елок» было несколько главных героев. Но также в фильмах был сквозной сюжет, который связан с дружбой Жени и Бори. Их роли исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков. Впрочем, формально сюжет был завершен в «Елках последних», хотя в восьмой части они тоже появились.

Во время работы над девятым сезоном создатели раскрыли, что на это раз Бори и Жени не будет. Причин они не объяснили. И только накануне премьеры признались, что решение об исключении сюжетной линии персонажей приняли в ноябре 2021 года.

«Это была моя идея, продюсеры ее поддержали. Новогодние фильмы нужно делать с объемным, драматическим сюжетом, требующим серьезной актерской игры. Ургант и Светлаков — не актеры, они шоумены», - рассказал сценарист Евгений Кулик.

«За все годы существования франшизы зрители привыкли к участию Урганта и Светлакова. Это был единственный шаг, который помог обновить “Елки”, — добавила генеральный продюсер студии Bazelevs Лала Рустамова.



