Появился список главных песен и артистов в новогоднюю ночь на российском ТВ

В Сети появился список главных песен и артистов, которые появятся на российской ТВ в Новый год.

«Выпьем за любовь» споет Игорь Николаев, а в исполнении Александра Буйнова прозвучит хит «Листья желтые». Группа «Бандэрос» исполнит «А он мне нравится», Николай Басков порадует песней «Разговор со счастьем».

Также новогоднюю ночь вместе со зрителями встретят Лев Лещенко и Александра Пахмутова («Надежда»), «Земляне» («Трава у дома»), Николай Расторгуев, Александр Зацепин («Есть только миг»).

В целом, на Новый год канал «Россия-1» намерен включить «Голубой огонек» в сетку вещания. Но в этот раз праздничную передачу посетят: Расторгуев, Бабкина, Гагарина, Долина, Подольская, Лазарев, Михайлов, Агутин, Газманов, Пресняков, SHAMAN, Jony, Мари Краймбрери, Anna Asti и многие другие.

Новогодняя ночь на канале ТНТ пройдет с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Клавой Кокой и другими участниками нового ремейка «СамоИрония судьбы!».

Список артистов, которые участвуют в праздничной передаче Первого канала, неизвестен. Предположительно, состав звездных артистов не сильно будет отличаться от заявленных звезд на «России-1».

Телекомпания НТВ готовит зрителям новогодний выпуск развлекательного проекта «Маска».