Актер Сергей Апрельский сообщил о драке с Безруковым во время съемок «Бригады»

В Пензу приехал Сергей Апрельский, который известен своими ролями в «Ворошиловском стрелке», «Буду помнить» и «Бригаде». Актер посетил Пензенскую область с целью провести творческий вечер. В рамках визита он пообщался в эфире радио «Экспресс».

Рассказывая о ролях, Сергей упомянул о сцене из телесериала «Бригада», где он сыграл Муху – авторитета, с которым главный герой Саша Белый дерется из-за девушки. Во время общения Апрельский рассказал о драке с Сергеем Безруковым.

«Валера Деркач показывал связки. Показывал и в какой-то момент сказал: «ребятушки, давайте уходим от индийского кино. Попробуйте на импровизации». Как это? Получаю в нос, мне Безруков ломает перегородку. Мне замораживают ее, останавливают кровь. Проходит 15 минут, я цепляю Сереже по кончику носа и у него идет кровь. Остановили, он сказал «1:1», - вспоминает актер.

Сергей Апрельский также признался, что после «Бригады» его карьера стремительно пошла вверх. Артиста стали куда чаще приглашать в фильмы, а также узнавать на улице.