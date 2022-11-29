Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал свой уход с Первого канала

Новыми ведущими музыкального шоу «Голос. Дети» в десятом сезоне станут Яна Чурикова и Агата Муцениеце. Они пришли на замену Дмитрию Нагиеву. Сам актер и телеведущий сейчас находится в творческом отпуске.

Нагиев не распространяется по поводу ухода с Первого канала, только несколько раз он ссылался на усталость и творческий отпуск. В недавнем прямом эфире Дмитрий неожиданно поделился, что планирует сменить профессию.

Шоумену интересна сфера IT, поэтому он с огромным желанием осваивает эту профессию. К тому же, артист начинает работу с графическим дизайном. Помимо того, Нагиев всерьез хочет открыть свое дело. Ему пришла идея запустить свою сеть барбершопов.

Я мало что умею, а чесать языком — это не бизнес. Хочу открыть барбершоп, чтобы мстить всем, у кого остались волосы, — пошутил телезвезда.