Журнал The Economist предрекает увеличение роста смертности в Европе "из-за войны в Украине" с 200 до 220 человек на один миллион в неделю. Это в среднем.

В Финляндии, к примеру, где привыкли к холодам, рост смертности в грядущие зимние месяцы составит порядка 13%, а в Португалии – до 36%. Среди людей, старше 80 лет, этот показатель составит 49%.

В 335 тысяч человеческих жизней встанет Евросоюзу борьба с РФ с октября по апрель. Об этом говорят авторы прогноза. При этом 335 тысяч смертей в прогнозе издания The Economist подаются как ужас. Но интересно то, что в соцсетях Европы некоторое время циркулируют ещё более ужасные прогнозы. В некоторых комментариях говорится, что этот прогноз занижен правительством примерно в десять раз, то есть ожидается около 3 миллиона смертей.

Тем временем идет полным ходом информационная накачка европейского населения. Гражданам со всех сторон объясняют, что Россия – это империя зла, поэтому воевать с РФ является единственным выходом.