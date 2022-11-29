Сергей Лазарев показал на видео скромное поведение сына и дочери во время отдыха в ОАЭ

Ранее Лазарев показал, как вместе со своим сыном Никитой, которому исполнилось восемь лет, посетил водный аттракцион, который расположен на пляже. Они вместе проходили препятствия, падая в воду.

Сергей выложил видеоролик, на кадрах которого сбрасывает наследника в воду. На фон певец поставил музыку из комедии «Джентльмены удачи».

В комментариях поклонники исполнителя написали, что звездные дети ведут себя скромно при посторонних. Несмотря на то, что их отец - звезда, который старается баловать дочь и сына.