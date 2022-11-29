«Первый канал» официально заявил о замене Дмитрия Нагиева на телешоу «Голос. Дети»

Показ десятого сезона популярного вокального шоу Первого канала «Голос. Дети» начнется 9 декабря 2022 года в 21:45 по московскому времени. Наставниками проекта станут трое знаменитостей: Баста (за плечами у рэпера семь сезонов «Голоса»), исполнитель Егор Крид (присутствовал на двух сезонах) и дебютирующая в шоу певица МакSим.

Главной интригой проекта являлось то, кто же заменит бессменного телеведущего Дмитрия Нагиева. Он временно ушел в длительный творческий отпуск.

На Первом канале вчера официально заявили, что сменит Дмитрия Нагиева на посту Яна Чурикова. А поможет ей актриса Агата Муцениеце.

«Вновь занимаюсь любимым делом. Помогаю юным талантам раскрыться. У нас с участниками есть много общего: они первый раз выходят на эту сцену, я первый раз веду «Голос». Так что пройдем все испытания мы вместе!» — написала Чурикова.