Журналисты узнали, куда на самом деле пропали Ургант, Харламов и Нагиев

Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и Гарик Харламов в настоящее время находятся в России, однако не участвуют в серьезных проектах.

В ноябре Харламов решил покинуть шоу Comedy Club. Сказал, что уступает дорогу молодым. Место ведущего он передал стендап-комику Андрею Бебуришвили. Однако после двухнедельного перерыва и многочисленных петиций поклонников комик вернулся в проект.

«Вечерний Ургант» перестал выходить на экраны с 25 февраля. Ходили слухи, что шоумен бездельничает, потому что нет сведений о его проектах. Хотя выяснилось, что «Останкино» остается главным местом работы звезды. Его коллега Алла Михеева заявила, что наступят времена, когда зрители вновь будут радоваться новым выпускам с «самым лучшим ведущим в мире». Иван, по ее словам, креативит и разрабатывает что-то новое.

Дмитрий Нагиев летом взял «творческую паузу». Он покинул бессменное место ведущего «Голоса». Но на время появился в КВН в качестве замены Маслякову. Сейчас популярный шоумен снимается в рекламе и даже играет в театре. С его участием показывают спектакль «Кыся» Владимира Кунина.